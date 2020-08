Laguna Blu: ecco com'è oggi il protagonista, Christopher Atkins

Sono trascorsi 40 anni da quando usciva Laguna blu, il film che fece scandalo (per le diverse scene di nudo integrale) raccontando la romantica storia dell'amore libero e selvaggio di due naufraghi adolescenti su un'isola deserta, con uno sfondo da sogno di mare cristallino, palme e spiagge bianche.

In quel film del 1980 Christopher Atkins, nel ruolo del biondissimo ed innocente Richard, recitava accanto alla statuaria Brooke Shields. Ma cosa fa e com'è diventato oggi il protagonista?

Quando fu scelto per Laguna Blu tra 4000 "aspiranti Richard", aveva appena 19 anni, faceva il bagnino e l'istruttore di vela, frequentava la Denison University e non aveva alcuna intenzione di fare l'attore. Era stato un amico a convincerlo a partecipare ai provini.

Dopo il successo del film che lo ha lanciato, Atkins ha continuato a posare per numerose riviste, ha girato spot per marchi importanti (come Coca Cola e Adidas), e ha partecipato ad alcuni altri film, come "Laguna Blu - il risveglio" e "Nudi in paradiso", e in "Dallas".

Ma non ha avuto molto successo come attore. Anzi, si è persino aggiudicato due premi come peggior attore non protagonista. Dagli anni 90 ad oggi si è infatti dedicato a progetti realizzati per il passaggio sui grandi Network o sulla televisione via cavo.

Nel 1985 Atkins ha sposato Lyn Barron: la coppia ha avuto due figli ma poi ha divorziato. Oggi Atkins ha 59 anni e spegnerà 60 candeline il prossimo 21 febbraio.

(Credits photo: Getty)