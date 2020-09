Alce ferito con una freccia incorna e uccide il cacciatore

Un alce ha incornato e ucciso il cacciatore che gli aveva conficcato una freccia nel corpo. L'episodio è accaduto negli Stati Uniti dove, dalla fine del mese di agosto alla fine di settembre, viene aperta la stagione della caccia alle alci con arco e frecce.

Il 66enne Mark David, originario dell'Oregon, era uscito munito di arco e frecce proprio per andare a caccia di alci e si era imbattuto nel grosso esemplare al quale era riuscito a conficcare un dardo nel corpo.

L'uomo era convinto di averlo ucciso, ma in un primo momento non era riuscito a trovare il corpo dell'animale. Quando è tornato sul posto qualche ora dopo per cercarlo, ha trovato l'alce ferito che, alla vista del suo aguzzino, gli si è scagliato contro con violenza, conficcandogli le corna nel collo e ferendolo mortalmente.

Inutile l'intervento di un amico di David che era sul posto. Il cacciatore è morto nell'attesa dei soccorritori. L'alce, invece, è stato abbattuto e la sua carne è stata destinata alla prigione della contea di Tillamook.

