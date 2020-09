Anthony Hopkins torna su Instagram: “Dopo 174 giorni di quarantena forse non sono più tanto sano di mente”

Anthony Hopkins era molto attivo sui social fino a qualche mese fa. A marzo, però, in coincidenza con l’inizio della pandemia, il grande attore ha smesso di pubblicare i suoi divertenti video su Instagram. Dopo mesi di silenzio, proprio in questi giorni è tornato a comunicare con i suoi fan, condividendo prima una foto e poi un video davvero divertenti.

L’attore 82enne, con il suo tipico senso dell’umorismo, ha scherzato sul lockdown: “170 giorni di quarantena e penso di essere ancora sano di mente”, ha scritto come didascalia della foto, dove compare sorridendo con gli occhi sbarrati, assumendo invece l’aria di un pazzo che ricorda molto quella di Hannibal Lecter, uno dei suoi più famosi personaggi cinematografici.

Nel video, invece, si vede l’attore che dipingere e poi ridere sempre con quel ghigno e quello sguardo ben poco rassicuranti. Nella clip pronuncia più volte la stessa frase, mentre compie ripetutamente lo stesso gesto sulla tela, proprio come potrebbe fare una persona folle come lo era Hannibal: “174 giorni… e forse non sono più così sano di mente”, ha scherzato, regalando così un sorriso ai suoi fan, anche in questo momento così drammatico.