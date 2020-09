Fare sport in compagnia rende più felici del denaro: lo rivela una ricerca

Che lo sport faccia bene alla salute è ormai cosa nota a tutti, ma ora un esperimento dei ricercatori di Yale e Oxford afferma che fare sport con le amiche potrebbe farci stare bene più di un ricco conto in banca.

Lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata The Lancet, ha analizzato la correlazione tra soldi, felicità e sport prendendo in esame i risultati di oltre 1 milione di volontari americani coinvolti per la durata di ben 5 anni.

Al campione esaminato (che comprendeva fasce di età, sesso ed estrazione sociale differente) è stato chiesto di annotare regolarmente una serie di informazioni, quali lo sport praticato e l'intensità di allenamento, i guadagni annuali e la quantità di giornate negative in un anno.

Alla fine della ricerca è risultato evidente che le persone che hanno dedicato più ore allo sport durante l'anno sono più felici e soddisfatte dei partecipanti più ricchi e meno sportivi. Questi ultimi hanno infatti annotato mediamente ben 18 giorni negativi in più rispetto al gruppo degli sportivi.

La stessa ricerca ha evidenziato inoltre che gli sport praticati con gli amici favoriscono più degli altri il benessere mentale perché attivano i sensori buoni della competitività e della sfida.

