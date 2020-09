Ecco lo Zen Work Pod, l’ufficio per lavorare in smart working in giardino

La natura, gli ambienti luminosi e il verde aumentano la nostra produttività? Molti studi sembrano confermarlo. È proprio da queste premesse che è nata la Zen Work Pod, un ufficio da giardino progettato per freelance e creativi da Autonomous. L’azienda statunitense, specializzata in arredo per uffici, ci ha visto lungo: perché sforzarsi di portare il giardino in ufficio, quando è possibile portare l’ufficio… in giardino? Lo spazio, privato e compatto, è studiato per ottimizzare la concentrazione e migliorare la produttività.

“Tutti i creativi e i freelance che lavorano da casa sanno quanto sia difficile mantenere alte concentrazione ed energia. La Zen Work Pod è una soluzione nuova ed eccitante che ridefinisce l’ufficio in casa. Lo spazio di lavoro privato definitivo costruito proprio per te”, recita il sito della casa produttrice.

La Zen Work Pod è una vera e propria stanza di circa 7 metri quadrati. La sua struttura è solida e robusta; i materiali includono legno di noce e di quercia, vetro temperato e alluminio. Le vetrate preservano la privacy, ma anche il passaggio della luce esterna, mentre le pareti sono waterproof e termicamente isolate.

L’ambiente interno è raccolto, ma ospita tutto il necessario per lavorare: una poltrona, una parete attrezzata con scaffale e una scrivania. Inoltre può accogliere comodamente due persone. L’installazione, effettuata direttamente dagli esperti di Autonomous, necessita di un’area in giardino di circa 20 metri quadri e 72 ore di tempo per essere completata. Le prime consegne sono in programma per settembre. Il costo? Intorno ai 12.000 euro. Come dire: smart, ma non cheap.