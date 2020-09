Lo chef Locatelli contro la sofferenza delle aragoste: "Le ho sentite gridare"

"E' giusto alleviare la sofferenza delle aragoste, le ho sentite gridare". Lo chef, ex giudice di Masterchef, Giorgio Locatelli entra nel dibattito sulle aragoste.

In questi giorni infatti nel Regno Unito i veterinari della British Veterinary Association hanno lanciato un appello ai cuochi contro la pratica barbara di cucinare le aragoste e altri crostacei lanciandoli direttamente nell'acqua bollente. Il loro appello è per evitare sofferenze inutili agli animali. Diverse ricerche hanno infatti dimostrato che questi animali soffrirebbero. Ecco perché si invitano i cuochi a stordire gli animali con piccole scariche elettriche prima di metterli a cottura.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, Locatelli è un esperto in materia: "Non solo anestetizzarle è più umano, ma migliora la qualità della carne. Qualche anno fa mia moglie ha visto un nostro cuoco buttare un’aragosta viva nell'acqua bollente e mi ha quasi chiesto il divorzio. Da quel momento utilizziamo una macchina speciale" ha affermato lo chef.

Tra i metodi già utilizzati c’è il Crustastun, messo a punto in collaborazione con l’Università di Bristol. Il macchinario, che costa circa 2500 euro, è stato adottato da Locatelli per ragioni morali. La macchina anestetizza i crostacei e c'è un vistoso vantaggio culinario: il procedimento è brevissimo, i tempi di conservazione sono più lunghi e le aragoste sono più morbide perché la loro polpa non si irrigidisce.

