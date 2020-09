Andrea Damante furioso su Instagram: “Questa volta risparmiatevi tutta questa m***a"

"Questa volta risparmiatevi tutta questa m***a. Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario se proprio. Qui nessuno ha nessuno. Anzi. Quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate rispetto per questo momento. Buongiorno".

Non le manda a dire Andrea Damante, tronista, dj, modello, ex fidanzato di Giulia De Lellis. Ha così commentato sulle sue storie Instagram le indiscrezioni che lo volevano nuovamente fidanzato.

Secondo alcuni gossip sul web, Andrea avrebbe una nuova fiamma di nome Martina. Subito dopo la fuga di notizie, il ragazzo ha però smentito piccato il flirt.

Il dj era tornato con la sua ex, Giulia De Lellis in primavera, dopo due anni di separazione, in cui lei si era legata prima con il cantante Irama e poi con il campione di MotoGp Andrea Iannone. La coppia, che si era conosciuta durante il programma Uomini e Donne nel 2016, aveva fatto sperare in un ritorno definitivo ma qualcosa è andato storto e ora non stanno più insieme.

(Credits: instagram.com/andreadamante)