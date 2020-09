Depardieu fermato alla guida del suo scooter ubriaco: “Non voglio essere francese, preferisco Putin”

Gérard Depardieu si è reso protagonista di una storia piuttosto bizzarra. Come riporta il sito del settimanale Lepoint, infatti, il celebre attore francese è stato fermato dalla Polizia mentre guidava il suo scooter per le strade di Parigi. Il fatto è avvenuto in una via del quattordicesimo arrondissement.

Inizialmente gli agenti non si sono resi conto che si trattasse proprio della star del cinema: lo hanno fermato dopo aver riscontrato una violazione del Codice della Strada. All’alt dei poliziotti Depardieu si è subito fermato, confessando loro di aver bevuto un paio di birre prima di mettersi alla guida.

Dopo aver verificato l’identità dell’attore con i documenti, gli agenti hanno chiamato la centrale per spiegare l’accaduto ai loro superiori. Alla fine l’attore è stato sottoposto all’alcool test ma sembra che in un primo momento non gli sia stato fatto il verbale, sebbene fosse risultato positivo: Depardieu era infatti al di sopra del limite massimo di 0,25 milligrammi di alcool per litro d’aria respirato. Poco dopo il test è stato ripetuto e il risultato era persino peggiorato, arrivando a 0,40 milligrammi. A quel punto gli agenti hanno dovuto per forza fare il verbale all’attore visto che era in evidente stato di ebbrezza, mentre il suo scooter è stato portato via da alcuni suoi amici

Secondo quanto riportato dall’agenzia Sputniknews, dal verbale sarebbero emersi particolari davvero esilaranti. A quanto pare Depardieu si sarebbe lasciato andare a una vera e propria invettiva contro la Francia: “Non voglio più essere francese – avrebbe detto – preferisco Vladimir Putin”. Nel 2013 il Presidente russo, com’è noto, ha concesso all’attore la cittadinanza russa dopo i suoi problemi con il Fisco francese. Chissà come la prenderanno i suoi connazionali.