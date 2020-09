Valentina Vignali denuncia: “Lo skipper mi ha fotografato di nascosto e ha diffuso le immagini di parti intime”

La star della pallacanestro, Valentina Vignali, è stata vittima di una grave violazione della privacy. Come ha raccontato lei stessa su Instagram, nei giorni scorsi, mentre era in vacanza a Lipari, ha deciso di noleggiare una barca insieme a delle amiche per fare un giro al largo. Lo skipper alla guida dell’imbarcazione avrebbe approfittato della situazione, fotografando Valentina e le sue amiche di nascosto e immortalando nello specifico parti anatomiche intime, per poi diffondere le immagini tramite WhatsApp.

“Sono in vacanza a Lipari e sono due giorni che affittiamo una barca abbastanza grande con uno skipper che la guida, affidandoci completamente a questa persona – ha raccontato in una story di Instagram - Oggi ci siamo accorte che aveva foto di sederi e, in particolar modo uno, con il costume nero, che sembrava quello della mia amica Ludovica”.

A quel punto Valentina e le sue amiche hanno chiesto allo skipper di mostrar loro il telefono: “Lui ha tentennato, poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo: foto di parti intime, seno, sedere, primi piani e così via. Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna!”. La campionessa è davvero furiosa e si è detta pronta a denunciare lo skipper.

Oggi in un post ha però tenuto a precisare una cosa: “Quello che è successo ieri non ci rovinerà la vacanza o l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo – ha concluso - la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa”.