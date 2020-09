Amazon, in arrivo le consegne con i droni in 30 minuti

La Federal Administration Aviation, l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense incaricata di regolare e sovrintendere ogni aspetto riguardante l'aviazione civile, ha dato il via libera ad Amazon ad utilizzare i droni per la consegna dei pacchi. Una svolta epocale che rivoluzionerà il mondo delle spedizioni in tutto il mondo.

L’autorità statunitense ha accordato ad Amazon Prime Air, la divisione Amazon creata appositamente per gestire "l'e-commerce aereo", la certificazione ufficiale per volare. Grazie a questa attestazione, il colosso americano potrà avviare in via sperimentale negli Stati Uniti il servizio dei postini in volo, che voleranno a bassa quota dietro il controllo da remoto da una centrale dell’Amazon Prime Air. Questi apparecchi, a conclusione del buon esito dei collaudi, decolleranno dalle basi logistiche create nelle maggiori metropoli USA e in prossimità delle grandi aree industriali, permettendo così di abbattere i tempi delle spedizioni. Si stima infatti che le spedizioni potranno arrivare a destinazione in pochissimo tempo, circa 30 minuti.

La società di Jeff Bezos, che aveva già iniziato a testare i voli di prova nel 2013, si prepara quindi a collaudare i voli con i droni nelle maggiori città statunitensi e sta pianificando le prime consegne con questi dispositivi high tech.