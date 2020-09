Il nuovo suv di Hyundai puzzerebbe di scarpe usate

Palisade è il nuovo suv Hyundai. Si tratta senz'altro di un'auto di grandi dimensioni destinata a fare gola soprattutto al mercato americano per i suoi numerosi pregi: è comodissima e decisamente spaziosa (ospita fino a 8 passeggeri). Ha però anche un grande difetto: i suoi interni puzzano.

Secondo alcuni si tratterebbe di un odore molto simile ad un misto di prodotti marci e scarpe usate.

Il fastidioso problema, trattato anche dal giornale TheDrive, è stato lamentato non da uno, ma da numerosi proprietari, tanto che la casa coreana ha dovuto ammettere che si tratta di un difetto di fabbricazione. E Hyundai sarebbe anche disposta ad intervenire, ma a complicare le cose c'è il fatto che... non si riesce proprio a capire da dove provenga questo cattivo odore che, con il caldo, diventa davvero insopportabile.

Secondo alcuni (giornale compreso) la puzza proverrebbe dai pregiati sedili in pelle Nappa, dal momento che le versioni con tappezzeria in tessuto non presentano il problema. Se la casa coreana dovesse confermare la tesi, potrebbe richiamare tutte le vetture che presentano il problema e sostituire l'intera tappezzeria.

(Fonte: Wired)