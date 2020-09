Festeggiano 60 anni di matrimonio indossando gli abiti di quel giorno

Marvin Stone, 88 anni, e Lucille Stone, 81, con sguardi complici, posano davanti la macchina fotografica di Katie Autry, tenendosi teneramente per mano. È forse questa l'immagine più rappresentativa di una vita trascorsa insieme, che tocca il traguardo di 60 anni di matrimonio.

In Nebraska conoscono la ricetta segreta per far durare un matrimonio. Di certo Marvin e Lucille non solo l'hanno applicata bene, ma si sono regalati anche un anniversario speciale con un bellissimo servizio fotografico che celebra il loro inossidabile amore.

“È stato un onore assoluto poter catturare l'amore tra una coppia così speciale! Durante le riprese della loro sessione, è stato facile capire quanto si prendano cura l'uno dell'altro. Avevo le lacrime agli occhi dietro la macchina fotografica durante le riprese. Sono un esempio straordinario di vero amore che resiste alla prova del tempo. La loro sessione è una che non dimenticherò mai!", ha commentato un'emozionata Katie Autry che ha realizzato il servizio fotografico e ha condiviso su un post Facebook i segreti di questo duraturo matrimonio:

1. Lavorare duramente

2. Siate gentili gli uni con gli altri

3. Pensa prima di parlare

4. Affidati ai reciproci punti di forza per superare la tua debolezza

5. Resta forte nella tua fede

Costruzione, gentilezza, riflessione, valorizzazione dell'altro e fede: sono dunque questi gli ingredienti per un matrimonio che che riesca a superare le intemperie del tempo. Parola di Marvin e Lucille.

(Fonte: BoredPanda)