Questo scudo indossabile protegge dal Covid ed è trasparente

Proteggere naso e bocca è di fondamentale importanza per la lotta al Covid-19. La mascherina oggi è diventata un must e si studiano sempre nuove soluzioni per proteggere gli altri e se stessi. È così che un'azienda dell'Ohio ha inventato ShieldPod, uno scudo speciale in grado di garantire la massima sicurezza per tutti.

All'inizio, il dispositivo è stato pensato per i medici e per tutto il personale ospedaliero che si trova a contatto con il virus. Poi, con le dovute modifiche di design, è stato lanciato per tutti. ShieldPod protegge fino alla vita, lascia scoperte le braccia e le mani ed è comodo da usare. Inoltre è trasparente, si vede il viso per cui chi l'indossa non ha alcun problema a livello sociale.

Lo scudo ha un costo di 67 euro e può essere acquistato online.