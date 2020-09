Ecco il pub con frutta secca alla spina per gli scoiattoli

Chi adora gli scoiattoli alzi la mano! Gli amanti di questi infaticabili animaletti sono davvero tanti e chi ha la fortuna di vivere in luoghi dove è facile trovarli, ne escogita una più del diavolo per poterli ammirare ogni giorno. Tra questi c'è Michael Dutko, un 35enne dell'Ohio, che ha costruito un vero e proprio pub per loro. Si chiama The Nutty Bar e sorge nel giardino dell'abitazione dell'uomo.

Il bar ha tutto quello che serve a questi animali per potersi rilassare un po', con tanto di bancone in stile birreria, dove gustare un po' di birra. Dalla spina però non esce la famosa bionda, bensì 7 varietà diverse di frutta secca e semi! Ogni giorno gli scoiattoli possono scegliere il cibo che preferiscono

Anacardi Dunkel, Arachidi Pilsner, Mandorle Ale, Noci Stout, Girasole Saison, Pecan Porter e Pistacchi Pale Ale, sono i nomi della frutta secca alla spina che gli scoiattoli possono assaggiare.

Intervistato dalla CNN, Michale ha dichiarato: "La sola ragione per cui ho iniziato a costruirlo è che la mia vicina ama fare birdwatching con sua figlia, e mi ha raccontato che gli scoiattoli si mettevano sempre in mezzo. Non le ho nemmeno detto cosa stavo per fare, l’ho semplicemente costruito e piazzato lì, e quando lo ha visto ha iniziato a ridere".

L'idea è piaciuta talmente tanto, che in molti hanno chiesto all'uomo di poter acquistare la sua creazione. E così il 35enne ha deciso di mettere in produzione il bar per gli scoiattoli e di venderlo a 175-200 dollari.

Qui il video che mostra le fasi della creazione del The Nutty Bar.