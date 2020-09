Giulia De Lellis senza filtri posta le foto del suo volto con l'acne

Le sue stories su Instagram sono seguitissime, nonostante questo (o forse proprio per questo) l'influencer Giulia De Lellis decide di mostrarsi senza filtri, postando le foto del suo viso colpito dall'acne.

L'intento è quello di lanciare un messaggio positivo (in linea con il tanto amato e gettonato body positive) a tutti i suoi fan, e non solo: “Voi sapete che io ho un’acne psicosomatica, data dallo stress principalmente, nervosismi, quando ho i miei periodi ‘no’. Soffrire di acne non è una vergogna. Passa e c’è la soluzione”, aveva affermato Giulia lo scorso gennaio.

La sua è un'azione efficace: prima parla con i follower usando i filtri di Instagram che aiutano ad apparire sempre impeccabili, poi svela l’acne sul viso.

"Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo sulla faccia. Lo stress su noi donne gioca brutti scherzi... Ero demoralizzata, volevo morire. Ne soffrivo ma mi sono detta che vergogna è altro. Capisco la sofferenza ma i problemi sono altri”.