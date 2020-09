Ecco la pizza cacio e pepe gourmet preparata con i cubetti di ghiaccio

Il padre di questa insolita versione è lo chef Stefano Callegari, conosciuto come l'inventore dello street food “trapizzino”.

L'originalità è proprio il suo forte, dal momento che mai avremmo pensato di introdurre il ghiaccio come ingrediente per preparare la pizza.

Ecco il procedimento: i cubetti di ghiaccio devono essere posizionati sopra l'impasto, prima di infornarlo. Così la morbidezza della pizza è assicurata, anche nella versione cacio e pepe!

Romano, classe ’68, chef Callegari porta l'innovazione in cucina grazie ad un semplice cubetto di ghiaccio che, sembra, non manchi proprio mai per garantire un impasto a regola d’arte, capace di soddisfare il gusto di tutti.

Tanto nella pasta cacio e pepe, quanto nella pizza, l'acqua di cottura è un elemento cruciale per far sì che il pecorino aderisca bene. E proprio nella pizza, il ghiaccio svolge la sua magica azione: tre devono essere i cubetti, così come i lieviti per l'impasto. È questo il numero perfetto per assicurarsi un risultato finale da veri gourmet. E ricordate, pochissimi ingredienti, ma di estrema qualità: formaggio pecorino, pepe e un filo di olio extravergine d’oliva. Et voilà la morbidezza è servita!