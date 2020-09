In Indonesia chi non indossa la mascherina finisce in una bara

Strana e pesante punizione per chi non rispetta le norme anti Covid a Giacarta, in Indonesia, dove le autorità locali, allo scopo di incentivare comportamenti virtuosi, hanno previsto, tra le varie sanzioni, anche l'allestimento di un finto funerale organizzato dalla polizia per le strade della città. Nel video si vede un giovane sdraiato all'interno di una bara, mentre gli agenti gli parlano. Probabilmente intenti a rimproverare la cattiva condotta del ragazzo che non indossava la mascherina, come da disposizioni.

Una bizzarra opera di persuasione, che fa molto discutere, volta a sensibilizzare soprattutto i più giovani, invitandoli ad adottare tutte le misure precauzionali necessarie per evitare il contagio da Coronavirus, primo fra tutti l'uso della mascherina.