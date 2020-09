Una speranza per Giulia: raggiunta la cifra per il ricovero in Austria.

L’annuncio arriva dalla pagina Facebook creata per il progetto di crowdfunding a favore di Giulia: raggiunta la cifra di 100mila euro per il suo ricovero, grazie ad una raccolta fondi organizzata da familiari e amiche.

“Negli ultimi due giorni ci siamo visti travolgere da donazioni, messaggi e bellissime parole. Non eravamo preparate a tutto questo, non ce lo aspettavamo. Per cominciare vorremmo ringraziarvi per il supporto datoci e dirvi che siamo davvero felici per come sono andate le donazioni. La cifra per permettere a Giulia di essere ricoverata 3 mesi è stata raggiunta ed inaspettatamente anche quella per ricoverarla 6!!”

C'è ancora una speranza per Giulia dunque, e si trova in una clinica specializzata in Austria, oggi sempre più vicina.

Giulia Centonze è una ragazza di 23 anni che vive in provincia di Reggio Emilia, insieme alla sua famiglia di origine salentina. Il 3 maggio 2019 è stata vittima di un incidente stradale, in circostanze ancora da chiarire. Prima il coma, poi uno "stato di minima coscienza". Attualmente Giulia si trova a Ferrara, ma grazie alle generose donazioni potrà raggiungere una struttura specializzata in Austria.

“Abbiamo già contattato la clinica di Innsbruck per avviare le pratiche del ricovero e ovviamente vi terremo aggiornati su tutto, pubblicando l'avvenuto bonifico alla clinica e tutte le spese ulteriori per il prolungamento del ricovero finalizzato alla riabilitazione, unitamente, alla fine della raccolta fondi, alla somma totale ricevuta. Speriamo che Giulia possa pian piano migliorare ed essere ospitata nella clinica più mesi possibili in modo da raggiungere il miglioramento più grande, per questo le ulteriori somme raggiunte verranno usate per il prolungamento del ricovero".

La generosità di tante persone – si legge nel post della pagina Facebook creata per sostenere la raccolta fondi - ha reso possibile “un piccolo sogno che per Giulia vale tutta una vita”.