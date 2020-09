Crisi post-Covid: a Milano il ristorante di Alex Del Piero per il momento non riapre

La crisi economica dovuta al Coronavirus colpisce anche il ristorante N10 di Milano, di proprietà dell’ex campione di calcio, Alessandro Del Piero, il quale ne possiede anche un altro a Los Angeles. Sul sito del locale è stato pubblicato questo messaggio: “Informiamo la gentile clientela che N10 Milano non ha ancora deciso una data di riapertura”.

Il ristorante dell’ex calciatore è rimasto chiuso durante il lockdown e al momento i gestori hanno deciso di non riaprire; anche questo locale, dunque, potrebbe rientrare tra quelli che non riapriranno i battenti a causa della crisi post-Covid. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, in realtà pare che, a causa dell’assenza dei turisti e dei lavoratori, molti dei quali ormai lavorano in modalità smart-working, il ristorante in zona Porta Nuova potrebbe addirittura non riaprire più e lo avrebbe già comunicato ai propri fornitori.

Al momento il futuro dell’N10 è dunque un’incognita, ma intanto tanti altri esercizi hanno già deciso di chiudere definitivamente. È il caso, ad esempio, dello storico locale di via Bagutta 1, il Paper Moon, che ha chiuso i battenti dopo ben 43 anni di servizio. Al momento resta aperto solo il Paper Moon Giardino, altro locale aperto pochi anni fa per festeggiare il quarantesimo anniversario di attività. Ha chiuso anche Oste e cuoco in Piazza Risorgimento, il ristorante dello chef stellato Filippo La Mantia: è stato lo stesso chef ad annunciarlo, spiegando che ormai era diventato impossibile per lui contenere i costi di gestione dell’esercizio. Stessa sorte è toccata ad Attimi, il locale in zona Piazza Tre Torri gestito dallo chef Heinz Beck, il quale al momento starebbe valutando l’ipotesi di cambiare location e riaprire dunque in un’altra zona.