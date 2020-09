Maria Monsé: “I Ferragnez hanno negato una foto a mia figlia e lei è rimasta molto delusa”

I Ferragnez avrebbero negato una foto a una loro piccola fan che si chiama Perla. La bambina è la figlia di Maria Monsè, attrice e conduttrice televisiva che ha deciso di raccontare l’accaduto attraverso una story su Instagram.

“Voglio condividere con voi lo stato d’animo con cui mia figlia sta andando a dormire – ha raccontato - Stasera eravamo a cena in una trattoria al centro di Roma, subito dopo siamo andati a prendere qualcosa da bere in via del Babbuino all’Hotel de Russie. Purtroppo mia figlia Perla da una grande emozione è passata a una triste delusione. All’improvviso è arrivata una macchina da cui è scesa Chiara Ferragni con Fedez. Perla sbalordita ha approfittato subito per chiedere una foto, ma ha ricevuto come risposta da Fedez: ‘No’. In maniera molto fredda e senza mezzi termini”.

La piccola ci è rimasta davvero molto male: “’Mamma ci voleva un secondo a fare una foto’, continua a ripetermi mia figlia che non riesce a farsene una ragione – ha raccontato ancora Maria Monsè - Non erano nemmeno stressati dal fatto che ci fosse una folla di gente, perché stranamente non c’era nessuno dei suoi fan. Noi pensavamo di aver avuto un colpo di fortuna, invece sarebbe stato molto meglio se non ci fossimo mai trovati lì, almeno – ha concluso con amarezza - quelli che sono sempre stati i miti di Perla non avremmo mai avuto l’occasione di scoprirli tanto deludenti”. Chissà se i Ferragnez replicheranno a queste dure parole.