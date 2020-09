Il volto della modella di Gucci su un murale a Napoli: Armine ringrazia

Si torna a parlare di Armine Harutyunyan, la modella di origini armene scelta da Gucci e diventata vittima di body shaming per la sua bellezza non convenzionale. Questa volta però non si parla di lei per il suo aspetto o per una posa criticata in un selfie, ma per elogiarne la determinazione e il coraggio.

La modella 23enne, infatti, è stata ritratta dal writer partenopeo Raffo che l'ha scelta come protagonista di un murale realizzato in un rione della periferia di Napoli.

Con questa opera lo street artist ha inteso omaggiare il coraggio della giovane modella ad affrontare le critiche. Raffo commenta: "È bello che parta da una periferia, in questo caso il rione Conocal di Napoli, l'omaggio ad Armine ed al suo coraggio. L'ennesima dimostrazione che l'arte unisce tutti, copre ed appiana distanze fisiche e sociali".

Non è mancata la reazione della stessa Armine, che ha commentato il post Instagram di Raffo per ringraziarlo scrivendo: "Wooooow thanks for magic”.

(Credits photo: Instagram/raffoart79)