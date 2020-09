Kobe Bryant: in vendita per 900mila dollari la sua casa d'infanzia

La casa d'infanzia di Kobe Bryant a Philadelphia è in vendita per 900mila dollari.

Bryant si trasferì con i genitori in questa casa quando aveva 13 anni, dopo la permanenza in Italia (dove suo padre giocava a basket), e vi trascorse gli anni delle scuole medie e superiori.

Si tratta di una casa di oltre 900m², con cinque camere da letto, tre bagni (e mezzo), un ampio soggiorno ed una grande stanza utilizzata come ufficio. Ma a renderla incredibilmente interessante per i fan della leggenda del basket è il cortile (accessibile dalla cucina), in cui c'è ancora il canestro originale utilizzato dal campione. Gli spazi esterni sono molto ampi e si prestano perfettamente per pranzi all'aperto.

La casa è nuovamente in vendita per la prima volta dopo la vendita della famiglia Bryant, avvenuta nel 2008. L'attuale proprietaria (e venditrice) Kate Bayer si è detta onorata di aver vissuto per 12 anni in questa casa e ha raccontato: «Quando ci siamo trasferiti, tutti - e intendo tutti - hanno chiesto, "sai chi viveva lì?". Era un'attrazione per tutti. Il postino, gli addetti alla raccolta dei rifiuti, ogni vicino... anche la gente che camminava per strada».

(Credits photo: Instagram/kobebryant e people.com)