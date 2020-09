Automobilisti arroganti? Un gruppo di attivisti li combatte con adesivi giganti

In Russia c'è un movimento giovanile chiamato "Stop a Douchebag" (o "СтопХам", ovvero "Ferma un cretino") che combatte in modo piuttosto originale gli automobilisti arroganti e maleducati che non rispettano le regole del traffico.

Uno dei metodi più utilizzati da questi ragazzi consiste nell'incollare adesivi giganti (con scritte tipo: "guido dove voglio") sulle automobili dei guidatori irrispettosi. Le violazione e l'intervento dei determinatissimi attivisti viene puntualmente ripreso in un video e pubblicato sui due account Youtube del movimento, seguiti complessivamente da oltre 2,5 milioni di iscritti, diventando il più delle volte virale.

Il movimento è stato fondato nel 2010 e da allora il loro controverso operato ha più volte diviso l'opinione pubblica e i media: c'è chi li considera degli eroi e chi dei teppisti. E molto dipende dal coinvolgimento personale e dall'automobilista preso di mira. Va detto, infatti, che il movimento non fa alcuna eccezione: non risparmia personaggi famosi, né politici o funzionari pubblici di alto livello.

Il leader del movimento, Dmitry Chugunov, a tal proposito ha raccontato che non di rado gli sono stati offerti "milioni di rubli" in tangenti per non caricare determinati video su YouTube. Ovviamente l'integerrimo giustiziere della strada ha rifiutato...

Ecco un esempio del loro operato:

(Credits photo: Youtube)