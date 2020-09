“Una mamma per amica” torna in tv dal 7 settembre

La serie cult “Una mamma per amica” compie 20 anni: la prima puntata, infatti, è andata in onda nel 2000 e per celebrare questo anniversario il telefilm tornerà in TV, a partire dal 7 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 8:40 su Italia 1.

Le protagoniste della serie sono Lorelai Gilmore, madre 32enne di Rory, un’adolescente sveglia e brillante. Madre e figlia sono molto unite, non solo per il legame di sangue, ma anche perché tra di loro c’è una forte amicizia.

Le due abitano in una cittadina immaginaria del Connecticut, Stars Hollow; nella stessa città vivono anche Emily e Richard Gilmore, i genitori di Lorelai che, a differenza di lei, sono borghesi e bigotti e per questo litigano sempre con la figlia anticonformista e ribelle. I nonni, però, stravedono per la nipote Rory. L’appuntamento con le simpatiche e bellissime Lauren Graham e Alexis Bledel, ovvero le interpreti delle protagoniste, è dunque su Italia 1 per festeggiare i 20 anni dalla nascita della serie cult.