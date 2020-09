Morto lo youtuber e make-up artist 17enne "Ethan is Supreme"

Ethan Peters aveva soltanto 17 anni, ma era già riuscito a diventare molto popolare come youtuber e make-up artist.

Noto con lo pseudonimo "Ethan is Supreme", il ragazzo di origini texane, sebbene giovanissimo, era considerato un vero e proprio guru del make-up. Approdato sui social dal 2016 (quando aveva solo 13 anni), su Instagram vantava una community di oltre 500mila followers e i suoi video su Youtube contano oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Grazie al suo successo aveva accumulato un patrimonio stimato tra 1 e 5 milioni di dollari. E proprio la pressione di questa popolarità lo avrebbe indotto a fare uso di droghe.

La sua collega Sl04n, anch'essa famosa youtuber, ha rivelato che sarebbe stata una overdose di Xanax ad ucciderlo. In un tweet pubblicato ieri sul suo canale social si legge: “Ethan Peters alias Ethan is Supreme è morto a 17 anni per un appartenente overdose da Xanax. Ha preso alcune decisioni sbagliate in passato, ma nessuno merita di perdere la vita per le proprie dipendenze”.

Ethan Peters aka Ethan is Supreme has passed away at 17 years old from an apparent Xanax overdose. While he’s made some bad decisions in the past, no one deserves their life to be taken from addiction. pic.twitter.com/pbMql7GrB3 — SL04N (@ursobye) September 6, 2020

Ava Louise, altra nota influencer, ha raccontato di aver parlato con Ethan nelle ultime settimane della sua dipendenza, ma non è riuscita a salvarlo. Per questo ha lanciato un appello affinché drammi come quello del suo amico non accadano più: "Tira fuori i tuoi amici dalla droga prima che sia troppo tardi. Dai un vero aiuto ai tuoi amici prima che sia troppo tardi. Ethan una settimana fa mi ha detto che voleva aiuto. Vorrei averlo costretto, vorrei avergli urlato contro, vorrei non avergli lasciato prendere le pillole davanti me. Questo dolore è assurdo".

(Credits photo: Instagram/ethanisupreme)