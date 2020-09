Nuda con gli stivali: Kaia Gerber festeggia così il suo 19esimo compleanno su Instagram

Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford, è bella proprio come la madre e non perde occasione per dimostrarlo. La modella e attrice ha appena compiuto 19 anni e ha deciso di festeggiare su Instagram in un modo molto speciale: la giovane ha infatti postato una foto in cui compare completamente nuda, con addosso solo un paio di stivali lunghi e lucidi all’ultima moda.

Questa immagine fa parte di un servizio fotografico realizzato dai famosi fotografi Lugi e Iango per il numero di settembre di Vogue Japan. “Diciannove” ha scritto nel post Kaia: nella foto ci sono due emoji a forma di stella a coprire i seni, mentre sul fianco è ben visibile uno dei tatuaggi della giovane. La foto ha fatto impazzire i suoi fan che l’hanno riempita di like e complimenti.

Visualizza questo post su Instagram nineteen Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber) in data: 3 Set 2020 alle ore 12:01 PDT

Intanto, se su Instagram ha deciso di festeggiare così, Kaia nella serata del suo compleanno ha invece festeggiato andando a cena a Malibù con Jacob Elordi, l’attore di “Kissing Booth”: i due sono stati paparazzati e ora sono in tanti a chiedersi se tra di loro stia nascendo l’amore oppure se si tratta solo di un’amicizia.