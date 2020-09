Eleonora Brigliadori con i "No mask": "Non sono mai rimasta a casa, nemmeno durante il lockdown"

Da tempo Eleonora Brigliadori porta avanti la sua battaglia contro la scienza e la medicina ufficiale. Negli ultimi giorni, l'attrice è tornata a far parlare di sé per aver partecipato alla manifestazione "No mask", che ha visto centinaia di persone scendere in piazza a Roma e protestare contro l'uso delle mascherine, negando la reale emergenza che stiamo vivendo.

Queste le sue parole: "Sono qui come italiana di fronte all’attacco alle radici costituzionali della nostra libertà, alle radici della verità cristiana. Una politica che distrugge la vita attraverso vaccini, tamponi e limiti alla respirazione. Non sono mai rimasta a casa, nemmeno durante il lockdown". Ha poi continuato: "Quando tornerò in televisione? Quando la tv italiana tornerà ad essere libera. Non tollero colleghi che mettono mascherina per garantirsi la poltrona".

La manifestazione è stata organizzata dal "Popolo delle mamme": c'erano molti no vax e no mask, nonché gruppi di estrema destra e sinistra. Le parole della Brigliadori stupiscono. Il Covid è un problema reale, le conseguenze le stiamo vivendo sulla nostra pelle ogni giorno, e negarlo in questo modo ha lasciato senza parole molte persone.