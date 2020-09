Infermieri portano sul Lungomare di Barcellona il paziente guarito dal Covid

Hanno fatto il giro del web le foto commoventi che mostrano un paziente guarito dal Covid-19 che, ancora nel suo letto d'ospedale, può finalmente tornare a godersi uno scorcio di mare.

Le immagini arrivano da Barcellona e risalgono a qualche tempo fa. A permettere questo prezioso momento di normalità al paziente Isidre Correa è stato lo stesso personale della terapia intensiva dell’Hospital del Mar, che ha condotto l'uomo in riva al mare.

Il signor Correa, dopo essersi ammalato di Covid-19, era stato ricoverato lo scorso 14 aprile. L'uomo ha trascorso un lungo periodo nella terapia intensiva dell'ospedale, fino a quando è finalmente guarito dal coronavirus ed è stato spostato in un altro reparto per la riabilitazione. È stato in quel momento che il personale dell'ospedale ha voluto regalargli un momento di normalità.

Prima della diffusione della pandemia il personale del reparto di terapia intensiva dell’Hospital del Mar di Barcellona era solito accompagnare i pazienti in via di guarigione sul Lungomare per favorire il loro recupero psicologico ed emotivo, importante esattamente come quello fisico.

(Credits photo: lavanguardia.com)