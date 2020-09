Angela Chianello, la signora del “Non ce n’è Coviddi”, sbarca su Instagram e fa il pieno di followers in poche ore

Qualche settimana fa, durante un’intervista per Canale 5, Angela Chianello ha pronunciato questa frase in dialetto siciliano: “Non ce n’è Coviddi”, ha detto riferendosi alle spiagge della sua zona di origine, Mondello. Queste poche parole le sono bastate per farla diventare famosa: la sua foto con la sua frase si è trasformata ben presto in un meme che ha spopolato sui social.

È stato probabilmente questo successo inaspettato a convincere la donna ad aprire un profilo su Instagram, chiamandolo “angelachianello_real” e utilizzando dunque la dicitura che usano le star per certificare l’autenticità della loro pagina. Angela, in effetti, dimostra di essere già una potenziale star del web e i numeri lo dimostrano: con soli otto post ha già fatto il pieno di like e di commenti e, dopo solo un giorno dalla sua apertura, la pagina conta già più di 115mila followers, al punto che sono in tanti a pensare che Angela potrebbe presto avviare una carriera come influencer.

“Mamma a tempo pieno, amo la mia famiglia”, si definisce così Angela nella presentazione sulla sua pagina, mentre nelle foto e nei video pubblicati si mostra in momenti della sua quotidianità, ad esempio quando è insieme a suo marito Pino, oppure quando sforna cornetti caldi per la sua famiglia.

In realtà, inizialmente Angela si è detta molto infastidita per essere diventata un fenomeno del web: “Quell’intervista mi ha rovinato la vita”, ha detto in un’intervista con Barbara D’Urso, durante la quale ha anche chiesto al popolo dei social di smetterla di fare meme su di lei. Poi qualcosa deve essere cambiato e Angela ha capito che avrebbe potuto sfruttare questa popolarità.

Tanti followers la trovano simpatica, le scrivono commenti spiritosi citando la sua celebre frase e la incoraggiano: “Continua così – scrive ad esempio un utente - Vai Angela sei tutti noi... Sei il volto dell'Italia che vuole parlare”. Tante altre persone, invece, le fanno notare la sua incoerenza: “Fino a ieri piangevi perché quell’intervista ti ha rovinata – le ha scritto qualcuno - ora ci marci sopra. Solo in Italia un personaggio ignorante può avere visibilità! Spero ovviamente per meno tempo possibile”. Solo il tempo dirà se il fenomeno Angela Chianello è destinato a esaurirsi presto o se, invece, la signora del “Non ce n’è Coviddi” diventerà davvero una star del web.