Questo ex cane randagio è stato "assunto" da una concessionaria

Un (ex) cane randagio in Brasile è riuscito a guadagnarsi un posto di lavoro in una concessionaria d'auto grazie alla sua perseveranza.

La sua storia ha conquistato i media locali e ha fatto rapidamente il giro del mondo attraverso i social network e ora Tucson Prime (questo il nome del simpatico cagnolone) è una vera star.

Tutto è iniziato nei primi mesi dell'anno, quando il cucciolone ha iniziato a presentarsi ogni giorno nei pressi di una concessionaria Hyundai Brazil attirando l'attenzione di dipendenti e clienti.

Gradualmente il cane è riuscito a guadagnarsi un riparo temporaneo: i dipendenti dalla concessionaria, infatti, lo hanno accolto nell'attesa di trovargli una sistemazione.

Ma poi ha dimostrato di meritare di più. Intervistati da Top Motors Brazil, i responsabili della concessionaria hanno raccontato di aver notato che Tucson era incredibilmente bravo a relazionarsi con i clienti, così lo hanno... assunto!

Inoltre, secondo i responsabili, da quando Tucson è con loro, la produttività è aumentata ed è migliorato anche il clima di lavoro.

Oggi Tucson è la mascotte della concessionaria: sempre pronto ad accogliere i clienti e a ricevere una coccola. Ha persino una sua pagina Instagram che conta ben 166mila followers ed è amato da tutti, tanto che alcuni clienti tornano anche solo per salutarlo.

(Credits photo: Instagram/tucson_prime)