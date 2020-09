Lutto per Enrico Papi: il commovente messaggio di addio per la madre

Poche ore fa Enrico Papi ha perso la sua mamma Luciana, scomparsa all'età di 81 anni a causa di una malattia. Il conduttore, che era molto legato alla donna, ha voluto dedicarle un commovente messaggio di addio che ha pubblicato sui suoi canali social.

Papi ha condiviso una foto che ritrae la signora Luciana. Poi, a corredo dell'immagine, ha scritto: «Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene».

Immediata la reazione di affetto di tantissimi fan, amici e colleghi del conduttore che hanno commentato il post con parole d'affetto e sostegno o con un semplice cuore.

Meno di una settimana fa la mamma di Enrico aveva festeggiato il suo compleanno. Occasione che il conduttore non aveva perso per dedicarle un altro pensiero affettuoso. Papi aveva postato su Instagram un'immagine che li ritraeva sorridenti insieme e, a corredo dello scatto, aveva scritto: «L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. BUON COMPLEANNO MAMMA».

(Credits photo: Instagram/enricopapiofficial)