Laura Chiatti accusata dai fan di essere "troppo magra"

Laura Chiatti posta una foto sul suo profilo Instagram e scatena una polemica per il suo fisico, ritenuto eccessivamente asciutto e di "cattivo esempio". Ma questa volta l'attrice non ci sta e sbotta contro i fan.

La foto che ha attirato l'attenzione dei follower, postata qualche giorno fa da Laura, ritrae l'attrice a casa sua, in piedi di fronte ad uno specchio e in compagnia del piccolo Enea, suo figlio. Nello scatto indossa leggings colorati e anfibi, un outfit che mette in evidenza il suo fisico asciutto.

Ed è proprio questo aspetto (come già accaduto in passato) a finire al centro dell'attenzione dei fan. Così, sotto lo scatto, qualcuno commenta: “Almeno abbi l’intelligenza di non postare sempre foto dove esalti la tua magrezza. Con il tuo corpo fai ciò che vuoi ma l‘esempio che dai è pessimo" e ancora “Sei bellissima, ma troppo magra. Qualche kilo in più forse ti farà ancora più bella”.

Visualizza questo post su Instagram Mi sento osservata @beatboxvintage_girls Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 3 Set 2020 alle ore 9:07 PDT

Non si è fatta attendere la risposta piccata di Laura, evidentemente stanca di leggere commenti sulla sua (presunta) eccessiva magrezza.

L'attrice ha infatti risposto a muso duro scrivendo: «Avete veramente rotto il ca**o! Basta! Sono una donna normalissima che ha un peso perfetto per la propria altezza!». Poi ha anche aggiunto: «Ho appena mangiato pane e salame, e basta!».

(Credits photo: Instagram/laurachiatti82)