Caccia al topo in casa Totti (mentre Ilary se la ride): il video è esilarante

Le avventure di casa Totti sono diventate ormai un cult. La famiglia riesce sempre ad essere protagonista di scene molto divertenti, ma quello che è successo qualche giorno fa nella villa di Roma le batte tutte. Il gatto Donna Paola (voluto da Ilary durante la quarantena) ha portato in casa un topolino. Mamma e figli inorriditi hanno eletto Francesco loro salvatore. L'ex calciatore non si è tirato indietro ha preso uno scopettone e, a piedi nudi, ha inseguito il povero topolino per tutta casa.

Ovviamente tutto è stato ripreso dalla moglie, che ha poi pubblicato il video sulle storie di Instagram. Il filmato è la cosa più esilarante che vedrete oggi. Totti cerca disperatamente il topo, che scappa in continuazione... mentre la Blasi se la ride! Francesco dirige le operazioni di cattura in maniera molto professionale, impartendo ordini ai figli come se si trovasse su un campo di calcio. Ma non è molto credibile!

Alla fine il topolino non si trova più, forse è uscito in giardino. Il fotogramma finale è eccezionale: Francesco guarda la telecamera con fare sornione mentre appare la scritta "The end".

Ecco il filmato.