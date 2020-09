Beatrice Valli derubata dopo il red carpet di Venezia: “Hanno rubato tutto quello che avevamo”

Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati derubati. Ad annunciarlo è stata la stessa coppia che ha scoperto l'amara sorpresa dopo il red carpet alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia.

L'ex coppia protagonista di Uomini e Donne ha rivelato l'accaduto in alcune Storie pubblicate su Instagram. Beatrice racconta: «Ci hanno rubato tutto quello che avevamo, gli abiti di queste giornate, i look di Marco per questa sera. Non vi dico le condizioni in cui ci hanno lasciato». La Valli racconta anche che, per cercare gli oggetti da rubare i ladri hanno fatto molti danni: «Hanno spaccato tutto, anche i vetri».

Molto probabilmente sono stati gli abiti e i gioielli sfoggiati dalla coppia durante il primo red carpet ad attirare l'interesse dei malviventi. Infatti il bottino dei ladri è stato considerevole.

Beatrice e Marco, comunque, hanno subito allertato le forze dell'ordine e pare che la polizia sia già sulle tracce dei malviventi. La coppia, infatti, ha raccontato: «È arrivata la polizia scientifica, per fortuna sono riusciti a trovare le impronte e dalle telecamere di sorveglianza anche i volti, speriamo riescano a trovare chi ha fatto questo bruttissimo gesto».

