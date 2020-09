Bonus bici e monopattini: ecco come ottenerlo e come presentare la richiesta

A partire dal prossimo 4 novembre si potranno iniziare a presentare le richieste per il tanto atteso bonus mobilità, che sosterrà l'acquisto di biciclette (anche con pedalata assistita) e mezzi a propulsione elettrica, come i monopattini e gli hoverboard.

Ma come si fa a presentare la richiesta? Lo spiega meglio il decreto attuativo recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A partire dal 4 novembre e fino al 31 dicembre i cittadini con più di 18 anni residenti in comuni con più di 50mila abitanti potranno effettuare la registrazione al portale del ministero dell’Ambiente utilizzando le credenziali Spid (identità elettronica).

Chi ha già acquistato il mezzo (nel periodo successivo al 4 maggio), potrà caricare la fattura o lo scontrino e ricevere un rimborso del 60% della spesa sostenuta (e comunque non superiore ai 500 euro).

del 60% della spesa sostenuta (e comunque non superiore ai 500 euro). Chi ancora non lo ha acquistato, potrà scaricare un buono da utilizzare come sconto sul prezzo d'acquisto. Il bonus può essere utilizzato una sola volta ed entro 30 giorni dalla richiesta.

I buoni saranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo della domanda e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per il 2020, pari a 210 milioni di euro.

