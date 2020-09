Rientro a scuola a Milano: è polemica sui camici indossati dalle maestre

Nella giornata di ieri, 19mila bambini sono rientrati negli asili e nei nidi a Milano. Nei prossimi giorni diventeranno 30mila, con la riapertura anche degli istituti superiori. L'attesa è stata lunga e l'emergenza Covid ancora non è passata, ma queste sono a tutti gli effetti le prove generali di un ritorno alla normalità. Ci sono nuove regole da rispettare per garantire la sicurezza: controllo della temperatura all'ingresso, registrazione e sanificazione delle mani. C'è un punto dolente, però, e si tratta dell'abbigliamento delle educatrici, che hanno accolto i più piccoli con mascherina, visiere e camici in plastica.

Una maestra ha pubblicato su Facebook la foto dell'armamentario che è costretta a indossare per limitare i contagi. È scoppiata la polemica.

"Noi educatrici ci presenteremo così a bambini di due anni che non ci vedono da 6 mesi... con camici in plastica (modello figurella per dimagrire). Neanche gli infermieri sono così". Il post in brevissimo tempo ha fatto il giro del web, scatenando alcune polemiche. C'è chi si preoccupa che i piccoli non riconoscano le maestre e possano, quindi, avere paura. Altri, invece, hanno preso il lato positivo di questo strano rientro a scuola, invitando a trasformare il disagio che stiamo vivendo in un gioco.

Critiche a parte, il rientro a scuola dei ragazzi segna senza dubbio un momento di svolta, con la speranza che ben presto tutto ritorni alla normalità.