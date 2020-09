Harry e Meghan restituiscono 2 milioni e mezzo di sterline alla Regina

Harry e Maghan tornano a far parlare di sé con un gesto che ha sorpreso tutti. La coppia ha restituito alla Regina e ai contribuenti tutti i soldi che ha usato per la ristrutturazione della loro dimora in Inghilterra, Frogmore Cottage. Si sta parlando della bellezza di 2 milioni e mezzo di sterline, che facevano parte del Sovereign Grant, un fondo dove va a finire parte del denaro dei contribuenti e che serve per alcune esigenze della Corona.

La scelta di prendere i soldi da quel fondo non è stata vista di buon occhio all'epoca. La notizia ha fatto ancora più scalpore perché poco dopo, i due decisero di abbandonare la Royal Family e diventare indipendenti in tutto e per tutto. Ora, la restituzione dei soldi può essere vista come una volontà di Harry e Maghan di tranquillizzare gli animi e di distendere i rapporti spesso difficili che ci sono con la Regina e con i sudditi.

C'è però qualcuno che pensa che, avendo saldato il debito, i Duchi di Sussex vogliano chiudere la questione una volta per tutte. Per cui questo gesto andrebbe letto come un ulteriore e definitivo allontanamento dalla famiglia reale.