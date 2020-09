Arriva il bonus Pos per incentivare i pagamenti con carta di credito e di debito

Il piano del Governo per ridurre al minimo l'utilizzo dei contanti partirà dal prossimo 1° dicembre, con l'introduzione di un bonus pos per chi utilizza le carte di credito e di debito anche per effettuare piccoli acquisti.

Per invogliare i consumatori ad utilizzare la moneta elettronica, infatti, il Governo intende riconoscere un rimborso del 10% della spesa che ammonta ad un minimo di 3.000 euro all'anno. In altre parole, se l'utente spende questa cifra in 12 mesi, otterrà un bonus da 300 euro. Inoltre, per fare in modo che gli utenti usino di più la moneta elettronica anche per i piccoli acquisti, si prevede anche l'introduzione di un limite minimo di operazioni.

Per poter rispettare i tempi previsti per il lancio del cosiddetto "piano cashback", durante un recente incontro con i principali gestori di carte di credito e di debito, il Governo ha chiesto di dare nuovo impulso all'adeguamento tecnologico, con rendicontazione tramite piattaforme bancarie e PagoPa e trasferimento delle informazioni all'Agenzia delle Entrate. Il piano prevede inoltre l'approvazione del Garante della privacy e di quello della Corte dei Conti.

