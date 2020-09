Nuovo amore per Katie Holmes: è uno chef di origini italiane amico di Joe Jonas e Sophie Turner

Con Tom Cruise, com’è noto, il matrimonio non è finito nel migliore dei modi: dopo di lui, Katie Holmes è stata insieme a Jamie Foxx in gran segreto per sei anni, ma la loro relazione è finita l’anno scorso. Adesso pare che l’attrice abbia trovato un nuovo amore. Il Daily Mail, infatti, ha pubblicato delle foto in cui si vede la 41enne che bacia un uomo: si tratta di Emilio Vitolo Jr, uno chef che è molto amico di Joe Jonas e Sophie Turner.

Quando è stata paparazzata, l’attrice diventata famosa grazie al telefilm cult “Dawson’s Creek” si trovava a cena con la sua nuova fiamma all’Emilio’s Ballato, un ristorante molto famoso nel quartiere SoHo di New York: il locale è di proprietà della famiglia di Vitolo sin dagli anni ’90. Lo chef ha 33 anni e ha origini italiane da parte del padre e peruviane da parte della madre.

Nelle foto in questione, si vede Katie che parla e scherza seduta al tavolo con Emilio; in seguito i due si scambiano delle tenere effusioni, senza preoccuparsi di essere visti. Evidentemente i due hanno deciso di uscire allo scoperto e di rendere pubblica la loro relazione. I fan sui social si sono congratulati con l’attrice, contenti di vederla di nuovo felice.

Sono davvero tante le star che frequentano il locale del nuovo fidanzato di Katie: tra queste ci sono Justin Bieber, Rihanna, Bradley Cooper e, appunto Joe Jonas e Sophie Turner. La coppia è un habitué del ristorante ed è proprio per questo che sono ormai amici stretti di Emilio Vitolo. Lo chef è andato con loro a dei party esclusivi e condivide spesso su Instagram delle foto che lo ritraggono con i due artisti.