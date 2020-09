Questo è il pane nuvola, la nuova tendenza da fotografare (e mangiare) di TikTok

Se la quarantena ha avuto un merito (o demerito, dipende dai punti di vista) è quello di aver trasformato tutti in cuochi provetti. E come se non bastasse, li ha spinti a pubblicare le loro creazioni culinarie sui social. Ecco, oggi la tendenza risponde al nome di "pane nuvola" e sta spopolando su TikTok. Si tratta di una pagnotta soffice realizzata con solo 3 ingredienti e condita con colorante alimentare e glitter.

Il risultato è senza dubbio scenografico: il pane fatto a forma di nuvola e coloratissimo ha fatto breccia nel cuore di tutti gli utenti dei social. Non sappiamo però se il gusto è all'altezza della situazione: tutte quei brillantini saranno buoni da mangiare?

Per fare il pane nuvolo servono 3 albumi d’uovo, 10g di amido di mais e 30g di zucchero. Il procedimento è il seguente: si montano a neve tutti gli ingredienti e si mettono in forno per 20 minuti a 150 gradi. Poi ci si può sbizzarrire con i colori e le decorazioni. Lo assaggereste?