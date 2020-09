Kardashian-Jenner: addio al reality di famiglia "Keeping Up With the Kardashians"

Il sodalizio televisivo del clan KARDASHIAN-JENNER si è concluso con l'annuncio della chiusura del reality "Keeping Up With the Kardashians" con protagonisti Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick (ex marito di Kourtney).

"È con il cuore pesante che diciamo addio a Keeping Up with the Kardashians. Dopo quelli che saranno 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e diversi spin-off, abbiamo deciso come famiglia di mettere fine a questo viaggio speciale - si legge nel comunicato firmato da tutto il clan Kardashian-Jenner - Siamo più che grati a tutti voi che ci avete guardato per tutti questi anni, attraverso i momenti buoni, quelli cattivi, la felicità, le lacrime, le molte relazioni e bambini".

Lo show, andato in onda per più di un decennio, è stato trasmesso anche in altri Paesi, oltre agli USA, garantendo il successo della serie e la popolarità della famiglia che, proprio nel piccolo schermo, ha vissuto alcuni dei momenti più emozionanti.

Uno su tutti il matrimonio di Kim Kardashian con Kanye West e la nascita dei loro quattro figli. Per non parlare poi delle sorelle Kendall e Kylie Jenner, che sono praticamente cresciute sul set, dato che nella prima stagione del reality avevano soltanto 10 e 12 anni.

La chiusura del set, e la messa in onda dell'ultima stagione negli USA, è prevista per il 2021.