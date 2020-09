Smart working in barca: a Brindisi è gratis per dieci giorni

Lo smart working sta cambiando i contorni del lavoro dipendente - che non sarà più necessariamente in presenza - staccandosi progressivamente dalla dimensione della sede fisica, e sfociando sempre più nella possibilità concreta di lavorare ovunque, per davvero.

Alcune città - prima ancora che alcune aziende - l'hanno capito, e si stanno organizzando al meglio per accogliere i professionisti e agevolare le loro attività da remoto. Per chi si sposta dal nord al sud, in particolare, il fenomeno è definito south working.

Brindisi è una delle città illuminate che ha dato il via ad un'iniziativa interessante: Sea Working seleziona uno smartworker che dal 3 al 13 ottobre avrà il privilegio di lavorare a bordo di una barca a vela ormeggiata nel centro storico brindisino, nei pressi della scalinata virgiliana e del Monumento al Marinaio d’Italia. Location splendida e stimolante, così come le attività in programma come il kitesurf e un tour nell’entroterra con ritempranti esperienze gastronomiche.

«In questi mesi Brindisi è stata meta di tante persone che hanno scelto di sommare, al tradizionale periodo di ferie, qualche settimana di lavoro da remoto. È una dinamica che vogliamo consolidare, fornendo più strumenti e servizi» ha affermato il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.

I fortunati vincitori potranno ormeggiare in completa autonomia la loro barca-ufficio per tutta la durata del soggiorno.

«Con Sea Working vogliamo dimostrare che ripartire dal Sud è possibile. La selezione è affidata a una commissione con esponenti delle realtà partner del progetto. Non ci sono vincoli di età: l’unico requisito è quello di essere un lavoratore non residente in Puglia. Per partecipare è necessario compilare un form e una breve lettera motivazionale; chi vuole può anche mandare un breve video. Al vincitore chiediamo soltanto di compilare un diario di bordo che lasci traccia dell’esperienza vissuta» commenta Emma Taveri, CEO di Destination Makers, coordinatrice e ideatrice della campagna.

Desiderate vincere un ufficio sul mare? Potete candidarvi gratuitamente fino al 18 settembre 2020 sul sito ufficiale dell'iniziativa: https://www.seaworking.it/