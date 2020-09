In Australia stanno cercando un custode per un'isola tropicale

Il lavoro dei sogni? Perdersi nella natura incontaminata di un'isola paradisiaca in Australia e diventarne il custode. Questo è l'annuncio di lavoro della Great Barrier Reef Marine Park Authority, che si occupa della Grande barriera corallina australiana. Chi è interessato può inviare la propria candidatura entro il 25 settembre. Non è specificato il compenso, ma vivere a stretto contatto con un paesaggio meraviglioso, fatto di spiagge bianche e mare cristallino, vale qualsiasi stipendio.

Il luogo di lavoro si trova sulla costa settentrionale australiana, nel Queensland, più precisamente a Low Isles... un vero paradiso terrestre. L'attività del guardiano spazieranno dalla gestione delle attività agricole, alla manutenzione degli impianti, fino alla cura dei servizi igienici. È richiesto un impegno full-time.

Insomma, il prescelto non starà di certo con le mani in mano. "I custodi vivono in paradiso su un’isola tropicale circondata dalla Grande Barriera Corallina ma occuparsi di un’isola è un lavoro duro. Vivere su un’isola remota significa anche limitare l’uso di elettricità e acqua, che potrebbero non essere sempre disponibili", ha detto il vice direttore del Parco.