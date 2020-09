Il 15 settembre Apple lancerà i nuovi modelli di Watch e iPad

Apple ha dato appuntamento a tutti per un evento virtuale che si terrà il 15 settembre: sul sito dell’azienda verrà trasmessa in diretta la presentazione dei nuovi prodotti. “Time flies”, “il tempo vola” è il claim utilizzato per la pubblicità e il riferimento è al nuovo Apple Watch, “Time” e al nuovo iPad Air, “Flies” per l’appunto.

In realtà, i due prodotti sarebbero dovuti uscire ieri ma invece c’è stato solo l’annuncio dell’evento di presentazione. Adesso in tanti si chiedono se in questa occasione verrà presentato anche l’iPhone 12, dato che il celebre smartphone è sempre il protagonista a questi appuntamenti.

Questa volta, però, pare che non si sarà: la produzione sarebbe slittata di qualche settimana e dunque il nuovo iPhone non sarà nei negozi prima di ottobre.

Se Apple decidesse di presentarlo comunque sarebbe un evento molto strano, dato che di solito presenta i prodotti a ridosso della loro uscita sul mercato. È molto più probabile che la presentazione sia interamente dedicata ad Apple Watch e all’iPad. Per quanto riguarda i servizi, invece, forse si parlerà dell’ipotesi di un abbonamento unico per TV+, Cloud, Arcade e Music, dato che a breve scadrà l’abbonamento gratuito ad Apple TV che l’azienda ha offerto a tutti coloro che l’anno scorso hanno acquistato un nuovo dispositivo.