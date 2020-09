Sui social è nata sfida tra la signora del “Non ce n’è Coviddi” e Alberto Angela (ma lui non lo sa)

Nei giorni scorsi la notizia dell’arrivo di Angela Chianello su Instagram ha fatto scalpore: la signora di Mondello è diventata famosa nei mesi scorsi per aver pronunciato la frase “Non ce n’è Coviddi” durante un’intervista televisiva. Dopo essersi lamentata per le prese in giro e i meme che hanno spopolato sui social in queste ultime settimane, Angela ha deciso di sfruttare questa popolarità e di sbarcare sul noto social dove, in pochissimi giorni, ha superato i 140mila followers.

La signora aveva così quasi raggiunto Alberto Angela, fermo a 149mila seguaci. È per questo che l’attore comico Roberto Lipari ha deciso di lanciare una sfida, la #AlbertoAngelaChallenge: lo scopo è quello di far aumentare i followers del noto divulgatore televisivo per far sì che la signora negazionista del Covid non riesca a superarlo.

“Lo so… - ha scritto l’ex volto di “Colorado” e “Made in Sud” - Ogni condivisione della notizia del boom social di Angela le fa crescere il numero dei seguaci, ma stavolta è per una buona causa! Segui Alberto e non seguire Angela! Affinché non avvenga mai il sorpasso! Lì avremmo perso tutti”.

A quanto pare, l’iniziativa dell’attore ha avuto esito positivo: i followers di Angela Chianello sono aumentati, fermandosi però a 165mila, mentre per l’account di Alberto Angela c’è stato un vero e proprio boom. Il conduttore, probabilmente ignaro della sfida sui social, ha infatti superato i 239mila seguaci, quasi 100mila in più rispetto a prima della challenge. La sfida, tra l'altro, è stata condivisa anche da diversi personaggi dello spettacolo e della politica.

“Non fermiamoci! Siamo la resistenza – ha scritto ancora Lipari dopo aver raggiunto il traguardo - Questa challenge ironica è una metafora di ciò che vorrei in questo Paese. La cultura che supera il trash – ha sottolineato - Il contrario mi spaventa. Vi ringrazio perché non c’è stato nessun atto di bullismo nei confronti della signora Angela. Perché lei è vittima di questa società quanto noi. Anche perché quelli che mi preoccupano per davvero sono coloro i quali la seguono solo per offenderla. Nel frattempo – ha concluso scherzando - mi sto immaginando Alberto Angela che non si spiega che caspita sta succedendo nel suo profilo”.