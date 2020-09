Tanti auguri "Non è la Rai": 29 anni fa la prima puntata

29 anni fa andava in onda la prima puntata di un programma tv che è diventato un vero e proprio fenomeno di costume. Stiamo parlando di "Non è la Rai", ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo. Una su tutte: Ambra Angiolini è salita agli onori della cronaca proprio grazie al programma cult degli anni '90. Insieme a lei, tantissime altre showgirl e attrici, come: Claudia Gerini, Antonella Elia, Yvonne Sciò, Nicole Grimaudo, Lucia Ocone, Romina Mondello, Sabrina Impacciatore, Miriana Trevisan e Antonella Mosetti.

"Non è la Rai" è andato in onda per 4 stagioni di seguito. Balletti, giochi telefonici e canzoni eseguiti da un gruppo di ragazze, erano la base del format. Fu molto criticato, ma anche apprezzato tantissimo. Il suo successo resta indiscusso.

Festeggiamo questo traguardo, ascoltando la sigla che ci fa sgambettare ancora oggi.