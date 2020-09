Rossetto: vendite ko in Francia a causa delle mascherine

Il rossetto non ce la fa: dall'inizio dell'anno le vendite nel settore make up, in Francia, sono calate del 17%. Causa del decesso, le mascherine, che affosserebbero soprattutto il mercato del maquillage labbra.

Niente più uscite, cene o feste. Con l'obbligo di rispettare anche all'aperto le norme anti Covid, il trucco non risulta più così centrale, men che meno quello delle labbra, che viene perciò trascurato da molte donne ormai, con un conseguente netto calo delle vendite.

A confermarlo è un'indagine dell'Istituto Nielsen che rileva come nei primi 8 mesi dell'anno, le vendite di cosmetici siano calate del 16,9% nel loro complesso. Tra marzo e maggio il crollo è stato del 53,4%, e nonostante la riapertura si è registrato un ulteriore calo del 6,3%.

Dal momento che truccare le labbra sporcherebbe la mascherina, poche donne acquistano ancora il rossetto, e questo ha provocato un crollo delle vendite di addirittura il 75% durante il lockdown, e la discesa prosegue con un ulteriore 26,4%.

Gli unici prodotti che reggono all'onda d'urto del Covid sono quelli per occhi, quindi mascara, ombretto e eye liner che hanno fatto registrare un confortante 0,2% in più rispetto all'anno scorso.