L'inclusione diventa il requisito necessario per i film che ambiscono all'Oscar

I movimenti a favore dei diritti dell'uomo e le battaglie politiche hanno raggiunto il loro primo traguardo a Hollywood. I film che vogliono vincere l'Oscar come miglior pellicola, a partire dal 2024, dovranno avere come requisito necessario l'inclusione. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha preso questa decisione dopo le sommosse per la morte di George Floyd e ha capito che era arrivato il momento per eliminare qualsiasi tipo di discriminazione e promuovere la diversità all'interno dell'industria cinematografica.

Lo scopo è quello di "riflettere meglio la diversità del pubblico che si reca al cinema". L'iniziativa prende il nome di Aperture 2025. Tutte le pellicole che ambiscono alla statuetta più prestigiosa dovranno soddisfare almeno 2 dei seguenti 4 requisiti:

- i ruoli centrali dovranno avere interpreti appartenenti a gruppi sottorappresentati oppure dovranno far parte del 30% del cast;

- le stesse proporzioni dovranno essere rispettate a chi lavora dietro le quinte;

- le produzioni dovranno pagare gli stagisti e gli apprendisti;

- anche chi si occupa di marketing, pubblicità e distribuzione dovrà avere la stessa rappresentazione delle minoranze.