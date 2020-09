Il primo fidanzato italiano di Belen cerca l'amore a "Uomini e Donne"

Non è nuovo alla trasmissione Uomini e Donne Simone Bolognesi, imprenditore romagnolo di 41 anni. 9 anni fa aveva corteggiato Giulia Montanarini che ai tempi divideva il trono con Teresanna Pugliese. Ora Simone ci riprova e si rimette in gioco come corteggiatore nel Trono Over. L'imprenditore è stato famoso in passato per la sua storia d'amore con una giovanissima Belen Rodriguez, che non era ancora famosa, era appena arrivata dall'Argentina.

Lei aveva solo 19 anni quando arrivò in Italia e più precisamente a Riccione, dove viveva Simone. La relazione è durata 2 anni, per poi concludersi senza troppo rancore. Così Simone in un'intervista televisiva del 2008 aveva commentato la sua storia con Belen: "Siamo stati insieme due anni, dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia." Il rapporto tra di loro si era risolto positivamente anche se"Non parla mai di Riccione, della nostra Romagna e del suo passato qui. E ancora ci chiediamo come mai", continua lui.

Occhi azzurri, capelli ondulati e biondi, fisico da atleta e viso angelico, come mostra nel suo profilo Instagram seguito da più di 11.000 followers, Simone è un albergatore e organizzatore di eventi.