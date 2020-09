"Troppo scollata": ragazza fermata all'ingresso del Museo d’Orsay a Parigi

Ad una ragazza è stato vietato l'ingresso del Museo d’Orsay a Parigi perché considerata "troppo scollata". A raccontare la vicenda è stata la stessa protagonista, Jeanne, che ha pubblicato una lettera aperta sul suo account Twitter.

Jeanne ha raccontato che martedì 8 settembre, durante una giornata caldissima, ha pensato di visitare il museo d’Orsay, non avendo il minimo sospetto del fatto che il suo décolleté sarebbe diventato oggetto della discordia.

Giunta all'ingresso, al momento di mostrare il biglietto, la ragazza ha notato che la vista della sua scollatura aveva turbato la funzionaria che controllava le prenotazioni, tanto da esclamare: "Ah no, non è possibile, non si può lasciare passare una cosa simile". Inutili anche i tentativi della collega di convincerla a lasciarla passare.

Nella lettera la ragazza racconta di aver provato a chiedere spiegazioni e di essersi sentita anche molto a disagio per le attenzioni riservate al suo décolleté. Ad un certo punto è intervenuto anche un agente della sicurezza, intimandole di calmarsi di fronte alla richiesta (calmissima) di spiegazioni della ragazza.

Sebbene nessuno abbia avuto il coraggio di parlare esplicitamente della scollatura, qualcuno le ha fatto notare che "le regole sono le regole".

Jeanne ha concluso il suo racconto con uno sfogo: “Io non sono solo il mio décolleté, non sono solo il mio corpo. Mi domando se i funzionari che volevano proibirmi di entrare sanno a che punto hanno obbedito a dinamiche sessiste”

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020

(Credits photo: Twitter/jeavnne)